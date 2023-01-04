МИД: Россия готова возобновить работу в «ближневосточном квартете» вопреки решению США

Специальный представитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков заявил, что, несмотря на решение США заморозить «ближневосточнй квартет», Россия готова вернуться к этому формату. Об этом сообщает РИА Новости.

Сафронков сказал в интервью, что работа квартета по ближневосточному урегулированию, состоящего из США, России, Евросоюза и ООН, приостановилась из-за нежелания Вашингтона участвовать в этом формате. В то же время политика США в отношении «квартета» продолжает внешнеполитический курс страны на слом многосторонних форматов.

«Даже в нынешних геополитических реалиях мы готовы вернуться к коллективной работе. Пусть определяются», — отметил дипломат, подчеркнув, что Россия готова продолжать сотрудничество со всеми региональными государствами.

Сафронков также заявил, что многие государства выступили против намерения США «заморозить» работу «квартета». В Москве по-прежнему считают «квартет» важнейшим инструментом урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

В конце декабря в МИД России сообщили, что российская сторона рассчитывает на развитие партнерских отношений с Израилем и укрепление стабильности на Ближнем Востоке при новом правительстве.