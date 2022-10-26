Правительство Швейцарии обвинило англо-саксов в неверном понимании ее нейтралитета

Швейцария впервые с 1993 года опубликовала доклад о нейтралитете из-за давления Запада

close
100%
Depositphotos

Швейцария впервые с 1993 года опубликовала доклад о нейтралитете страны из-за давления Запада — доклад опубликован на сайте Федерального совета.

«В Европе и англосаксонских странах понимание швейцарского нейтралитета ослабло, и его восприятие иногда бывает негативным... Нейтралитет уже вряд ли рассматривается как имеющий собственный стабилизирующий эффект для безопасности в Европе. В Европе мы можем видеть, что от Швейцарии ожидают, что она внесет свой вклад в безопасность и общность европейских ценностей», — указано в документе.

В докладе отмечается, что нейтралитет Швейцарии несовместим только с членством в НАТО, но не в Европейском союзе — так как, по мнению Федерального совета, помощь в противодействии агрессии против участников объединения может оказываться в невоенной форме.

Ранее Швейцария отказалась поставлять вооруженным силам Украины каски и бронежилеты из-за необходимости сохранять свой нейтральный статус.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть