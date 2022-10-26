В Польше отложили рассмотрение резолюции о военных репарациях от Германии

close
100%
Artur Widak/Global Look Press

Комиссия Сената Польши (верхней палаты парламента) по иностранным делам отложила рассмотрение резолюции о репарациях от Германии, которое должно было начаться 26 октября, сообщил заместитель спикера палаты Марек Пенк, слова которого приводит ТАСС.

«В Сенате нет политической воли, чтобы укрепить позицию правительства Польши в этом вопросе. Нет и смелости отклонить резолюцию», — написал он в Twitter.

По словам представителя оппозиционной партии «Гражданская платформа» Марчина Босацкого, он направил в польский МИД запрос с просьбой предоставить текст отправленной в ФРГ дипломатической ноты. По его словам, без этого документа в принятии резолюции нет смысла.

Сенатор задался вопросом, каких репараций польские власти требуют от Германии, как будут вестись переговоры и был ли подключен к ноте представленный 1 сентября доклад о потерях, которые Польша понесла в результате Второй мировой войны.

Польские власти представили соответствующий трехтомный доклад 1 сентября. Озвученная итоговая сумма составила 6 220 609 000 000 злотых (около $1,3-1,5 трлн).

По мнению главы МИД Польши, выплата репараций улучшит отношения с Германией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть