Песков оценил необходимость трибунала над военными преступниками в Донбассе

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для исполнителей военных преступлений в Донбассе необходим международный трибунал.

«Все эти издевательства над народом Донбасса не должны быть безнаказанными», — подчеркнул он.

Пескова также попросили прокомментировать введение Киевом санкций против председателя Ассоциации юристов РФ Сергея Степашина и председателя правления организации Владимира Груздева.

Песков указал, что это не первые и далеко не последние санкции в отношении россиян.

Ранее в Совете Федерации заявили о необходимости созвать международный военный трибунал по Донбассу. Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди подчеркнула, что власти Украины виновны «в сотнях детских смертей в Донбассе», а международные организации ничего не замечают.

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