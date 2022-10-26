Посол Пенсадо: Мексика выступает против исключения РФ из международных организаций

Посол Мексики в Москве Норма Пенсадо заявила, что Мехико выступает против исключения Российской Федерации из международных организаций или приостановления ее членства в них, передает РИА Новости.

Мексика резко осуждает специальную военную операцию России на Украине, но не поддерживает антироссийские санкции Запада, указала дипломат.

Пенсадо подчеркнула, что для возможности урегулирования конфликта на Украине мирным путем «Россия должна быть представлена за столом переговоров».

Политики стран Запада и Украины неоднократно предлагали исключить Российскую Федерацию из международных организаций.

Так, в апреле 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления перед Советом Безопасности ООН предложил Совету самораспуститься или исключить Россию из состава организации.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин раскритиковал и назвал нереальным предложение Киева лишить РФ членства в СБ ООН.

Позднее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко призвал исключить Российский футбольный союз (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).