Представитель МИД: выступление США подтвердило опасения России по «грязной бомбе»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН заявил, что выступление представителя США подтвердило опасения РФ о сценарии с «грязной» бомбой. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Воронцова, после применения Киевом «грязной бомбы» Москву планируют обвинить в использовании тактического ядерного оружия. После этого может получить развитие антироссийская кампания с целью изоляции России на международной арене.

«Делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у нас имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями», — пояснил Воронцов.

При этом представитель США на Конференции по разоружению Брюс Тернер говорил, что заявления РФ по «грязной бомбе» являются дезинформацией и потенциальным предлогом для применения Россией тактического ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Россия предложит создать комиссию СБ ООН по биолабораториям США на Украине.

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