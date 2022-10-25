Россия закрыла въезд поставщикам оружия Украине и депутатам ПАСЕ

Россия в ответ на новые санкции со стороны Евросоюза, последовавшие после вхождения в состав РФ новых территорий, расширила список представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что список представителей государств-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, был расширен в ответ на недружественные действия с их стороны.

В публикации отмечается, что речь идет о представителях коммерческих структур Евросоюз, производящих вооружение и военную технику, участвующих в поставках оружия украинской стороне, а также об отдельных депутатах Парламентской ассамблеи стран Европы (ПАСЕ).

В МИД РФ подчеркнули, что любые недружественные акции со стороны государств Запада в будущем получат «своевременный и адекватный» ответ.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила что, Россия готова вести переговорный процесс со всеми заинтересованными сторонами, она открыта для контактов, в том числе и с США.