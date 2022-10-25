Захарова заявила, что РФ остается открытой для контактов со всеми странами

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале заявила что, Россия готова вести переговорный процесс со всеми заинтересованными сторонами, она открыта для контактов, в том числе и с США.

Она отметила, что Российская Федерация не прерывала никаких контактов со своей стороны.

«Все телефонные трубки телефонов, которые звонят, мы берем, мы не блокируем отношения, связи, разговоры с нашими партнерами — и с теми, которые остались партнерами, и с теми, кого мы уже так не можем называть, и с теми, кто никогда им и не был. Мы со всеми готовы вести переговорный процесс, разговор и так далее», — сказала она в ответ на вопрос о том, ведутся ли контакты между России и Соединенных Штатов на высоком уровне по дипломатической линии.

Ранее Захарова говорила, что заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о готовности Вашингтона к дипломатии с Москвой по украинскому вопросу расходится с реальными шагами США, которые, по ее словам, все больше втягиваются в многоплановую поддержку Украины.

При этом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обратил внимание, что в новой стратегии национальной безопасности США нет даже упоминания о стратегическом диалоге Соединенных Штатов и России.

Он также заявлял, что диалог между этими двумя странами находится на беспрецедентно низком уровне.

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