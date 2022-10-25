Россия расценит применение Киевом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма

Небензя отметил, что применение Киевом «грязной бомбы» станет актом ядерного терроризма

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Нэнси Сисель/РИА «Новости»

В письме постпреда России при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутерришу отмечается, что российская сторона расценит применение Киевом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе также указано, что Россия призывает западные страны повлиять на киевский режим, чтобы он отказался от своих планов.

Как отметил Небензя, у таких намерений будут тяжелые последствия, которые приведут к жертвам.

В конце прошлой недели в СМИ появилась информация о том, что Киев может применить «грязную бомбу». Западные страны поспешили опровергнуть эти данные.

23 октября глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, в ходе которого довел до британского коллеги «озабоченность» насчет возможных провокаций со стороны Киева «с применением грязной бомбы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза применения «грязной бомбы» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) реальна.

Министерство обороны России привело в готовность силы и средства на случай применения ВСУ «грязной бомбы».

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