Песков сообщил о подготовке саммита Россия-Азербайджан-Армения

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MSNBC/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит РФ-Азербайджан-Армения находится в процессе подготовки. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Саммит готовится. О дате и месте сообщим», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что республика обратилась в ОБСЕ для отправки наблюдателей из организации на границу с Азербайджаном. Об этом он сообщил в ходе брифинга с норвежской коллегой Анникен Хюитфельд в Ереване.

Накануне министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали гражданскую миссию для решения проблем на границе между Арменией и Азербайджаном.

До этого Мирзоян заявлял, что Евросоюз принял решение отправить миссию на армяно-азербайджанскую границу.

12 октября глава МИД России Сергей Лавров говорил, что ОДКБ готова направить своих наблюдателей в Армению, для этого нужно решение Совета коллективной безопасности объединения.

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