Гутерриш заявил о «беспрецедентных испытаниях» для ООН

Генсек Гутерриш: ООН подвергается беспрецедентным испытаниям, ради которых и была создана

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Andrew Kelly/Reuters

Генсек Антониу Гутерриш заявил в послании по случаю Дня ООН, что создание организации стало воплощением надежды, однако в данный период она переживает беспрецедентные испытания.

«Сегодня наша организация подвергается беспрецедентным испытаниям, однако ООН была создана именно для таких моментов, как этот», — сказал он.

По словам генсека, сейчас, как никогда прежде, необходимо воплотить в жизнь принципы и ценности, заложенные в Устав организации, предоставить «шанс» на установление мира и прекращение конфликтов, ставящих жизни людей, будущее и прогресс под угрозу.

Гутерриш также призвал защищать планету, устранять зависимость от ископаемого топлива и работать над ликвидацией нищеты и сокращением масштабов неравенства.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН на 25 октября.

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