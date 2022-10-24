Гутерриш заявил о «беспрецедентных испытаниях» для ООН

Генсек Антониу Гутерриш заявил в послании по случаю Дня ООН, что создание организации стало воплощением надежды, однако в данный период она переживает беспрецедентные испытания.

«Сегодня наша организация подвергается беспрецедентным испытаниям, однако ООН была создана именно для таких моментов, как этот», — сказал он.

По словам генсека, сейчас, как никогда прежде, необходимо воплотить в жизнь принципы и ценности, заложенные в Устав организации, предоставить «шанс» на установление мира и прекращение конфликтов, ставящих жизни людей, будущее и прогресс под угрозу.

Гутерриш также призвал защищать планету, устранять зависимость от ископаемого топлива и работать над ликвидацией нищеты и сокращением масштабов неравенства.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН на 25 октября.