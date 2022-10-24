Опрос показал, что большинство украинцев не верят в возможность ядерного удара России по Украине

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Большинство граждан Украины (65%) не верят, что Россия может нанести ядерный удар по украинским территориям. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Отмечается, что в начале октября менее половины жителей страны придерживались данной точки зрения.

В то же время всего 2% опрошенных считают, что Россия однозначно нанесет ядерный удар по Украине, тогда как 24% «склоняются» к тому, что Москва готова пойти на этот шаг.

23 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, в ходе которого довел до британского коллеги «озабоченность» насчет возможных провокаций со стороны Киева «с применением грязной бомбы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза применения «грязной бомбы» со стороны ВСУ реальна, а верят ли этому США, Великобритания и Франция — это их дело.

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