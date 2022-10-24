МИД Китая счел причину удаления экс-лидера КНР со съезда КПК не дипломатическим вопросом

МИД Китая не комментирует причины, по которым бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао вывели с церемонии закрытия XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК), так как это не дипломатический вопрос. Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

«Это не дипломатический вопрос», — сказал спикер МИД Китая. Он также посоветовал обратить внимание на разъяснение китайских СМИ, которые утверждали о проблемах со здоровьем Ху.

22 октября на съезде Компартии Китая два человека подошли к Ху Цзиньтао и после уговоров увели его. Бывший лидер страны, судя по видео, был удивлен произошедшим и выходить не хотел. Перед уходом он успел сказать что-то сидевшему справа от него лидеру Китая Си Цзиньпину, на что тот кивнул.

Ранее китайские СМИ сообщили, что бывший председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул XX съезд КПК в Пекине из-за плохого самочувствия.