Sun: Сунак указал Джонсону на то, что его возвращение на пост премьера станет катастрофой

Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак во время встречи с бывшим премьер-министром страны Борисом Джонсоном дал ему понять, что его возвращение на пост главы правительства Соединенного Королевства станет катастрофой для Консервативной партии. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на источники.

«Она (встреча) была дружеской и сердечной, но действительность такова, что возвращение Бориса было бы катастрофой для партии, и Риши ясно дал это понять», — сказал собеседник издания.

Также сообщается, что Джонсон заявил, что они могут объединить партию, если «соберут старую группу». Кроме того, экс-премьер дал понять, что будет играть роль лидера в этом гипотетическом тандеме, однако, по информации газеты, Сунак посчитал это предложение малоубедительным.

Ранее Sky News сообщал, что Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы кабмина. По данным телеканала, бывший премьер-министр подтвердил, что «преодолел очень высокий барьер в 102 кандидатуры», необходимый для выдвижения, но пришел к выводу, что «это просто неподходящее время».

До этого одна из крупнейших британских букмекерских контор Ladbrokes заявляла, что Сунак стал фаворитом букмекеров в борьбе на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.