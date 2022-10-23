Подкомитет ООН по предупреждению пыток «был скомпрометирован» и прервал визит в Австралию

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Подкомитет ООН по предупреждению пыток (ППП) обвинил власти Австралии в препятствовании своей миссии и решил приостановить запланированный визит в страну. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ООН указали, что австралийские власти отказали делегации подкомитета в посещении нескольких мест, также она «столкнулась с трудностями при проведении полного посещения других мест и не получила всю необходимую информацию и документы, которые просила».

«В результате этого члены ППП сочли, что их 12-дневный визит, который начался 16 октября и должен был продлиться до 27 октября, был скомпрометирован до такой степени, что у них не было другого выбора, кроме как приостановить его», — пояснили в организации.

В подкомитете обвинили Австралию в «явном» нарушении своих обязательств. Глава делегации Айша Шуджун Мухаммед выразила сожаление из-за «ограниченного понимания мандата ППП и отсутствия сотрудничества» со стороны австралийских властей, «особенно в отношении штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс». По ее словам, они «вынудили» миссию принять это решение.

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