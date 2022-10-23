Турция выступила против раздела Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Сирии. Об этом сообщает газета Aydınlık.

«Мы знаем о поддержке, которая оказывается Рабочей партии Курдистана, Силам народной самообороны, партии «Демократический союз», особенно на северо-востоке страны для продолжения своей сепаратистской программы по разделу страны [Сирии]. Мы принимаем и будем принимать все необходимые меры против этого», — сказал Чавушоглу. Он добавил, что необходимо повышать эффективность площадки «астанинской платформы» по политическому урегулированию конфликта в Сирии.

Кроме того, глава МИД Турции сказал, что без нас «Ливия сегодня была бы Сирией», отметив роль Анкары в отбитии наступления на Триполи фельдмаршала Халифы Хафтара. Чавушоглу также пообещал научить «всех, как надо разговаривать с Турцией и турецким народом».

Ранее сообщалось, что Турция нанесла удар по северу Сирии.