«Синьхуа»: Си Цзиньпин переизбран генсеком компартии Китая на третий срок

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Thomas Peter/Reuters

Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем коммунистической партии Китая на третий срок, сообщает агентство »Синьхуа».

Голосование прошло на первом пленуме центрального комитета (ЦК) компартии в Пекине. Кроме того, прошли выборы в Постоянный комитет Политбюро — в него, кроме Си Цзиньпина, прошли глава Шанхайского горкома Ли Цян, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян и секретарь комитета КПК провинции Гуандун Ли Си

В Пекине завершил работу XX съезд Коммунистической партии Китая. Отмечается, что по его итогам в новый состав руководства не вошли четверо из семи членов Постоянного комитета Политбюро.

Ранее лектор японского Университета Кобе, эксперт-китаист Ли Хао оценил результаты выборов в ЦК компартии Китая как безоговорочную победу Си Цзиньпина в отношении кадровой политики

До этого делегаты XX съезда Коммунистической партии Китайской Народной Республики одобрили внесение комплекса поправок в Устав партии.

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