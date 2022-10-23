Депутат бундестага Шойбле предложил Франции и Польше объединиться с Германией против России

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Reuters

Политик немецкой оппозиционной партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС), депутат бундестага Вольфганг Шойбле предложил Франции и Польше объединиться против «угрозы» от российской стороны. Об этом о написал в статье, опубликованной в Frankfurter Allgemeine Zeitung.

»Россия воюет против свободного демократического порядка Европы, от которого, по ее мнению, для нее исходит угроза», — говорится в материале.

Автор полагает, что в связи с этим Германии, Франции и Польше необходимо взять на себя руководящую роль и стать ядром европейского оборонительного сообщества. Эти государства должны разработать общие направления военной политики, к которым потом присоединятся другие страны Европы.

Шойбле добавил, что, если страны смогут действовать смелее, им удастся оперативно объединять свои национальные вооруженные силы в одну армию. Ее использование будет осуществляться согласно совместным решениям.

Ранее журналист Junge Welt назвал отношения Франции и Германии «экономической поножовщиной».

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