Премьер-министр Казахстана пообещал помочь американским инвесторам

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с руководством американской корпорации Honeywell, которая занимается производством электронных систем управления и автоматизации, и пообещал принять меры для улучшения инвестиционного климата и правовой защите иностранного капитала в стране. Его слова приводит издание Orda.

«Мы продолжим выполнять свои обязательства перед зарубежными партнерами и готовы создавать все необходимые условия для дальнейшего сотрудничества», — заявил Смаилов.

Сообщается, что Honeywell рассматривает возможность реализации в Казахстане проектов, связанных с технологиями улавливания углеводородов и переработки пластика, а также производством зеленого реактивного и дизельного топлива.

Ранее сообщалось, что Казахстан с января по май поставил в страны Европейского союза 1,5 млн т угля, что почти в два раза больше по сравнению со всем 2021 годом.

С началом специальной военной операции на Украине ежемесячно Казахстан направляет в европейские государства 300–400 тыс. т. При этом в апреле-мае 2021 года экспорт казахстанского угля в ЕС составлял лишь 60–70 тыс. т.