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Газета Resalat: после слов о раке Байден может покинуть Белый дом

Resalat: высказавшийся о заболевании раком Байден может намекать на скорую отставку

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Kevin Lamarque/Reuters

Признание президента США Джо Байдена о ранее диагностированном у него онкологическом заболевании может указывать на возможную скорую отставку, считает иранская газета Resalat.

На прошлой неделе глава Соединенных Штатов неожиданно заявил, что заболел раком из-за последствий загрязнения окружающей среды и ухудшения экологии. Позже в пресс-службе Белого дома уточнили, что американский лидер имел в виду лечение рака кожи, которое он проходил перед вступлением в должность.

Однако автор публикации предполагает, что высказывание Байдена не было непреднамеренным. Оно может готовить почву для добровольного ухода нынешнего президента США со своей должности. Журналист утверждает, что из-за преклонного возраста Байден неспособен руководить страной, что негативно влияет не только на рейтинг главы государства, но и на Демократическую партию.

По мнению обозревателя, общественности «нужно представить более-менее оправданную картину досрочного ухода президента с должности».

«Популярность Байдена в соцопросах составляет ниже 30 процентов, и, похоже, единственный способ укрепить его авторитет и авторитет правящей партии — это досрочный уход в отставку», — подытожил автор.

Ранее Джо Байден, накануне заразившийся коронавирусом, рассказал журналистам, что планирует вернуться к полноценной работе в очном режиме в конце недели.

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