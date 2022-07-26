«Ведомости»: Россия выделит $1,5 млрд на железнодорожные проекты в Иране

Москва может выделить $1,5 млрд на развитие международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг», который связывает Россию с Индией через Иран, до 2030 года. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на презентацию Минтранса и источник, близкий к ведомству.

Отмечается, РЖД примет участие в строительстве линии от города Астара в Азербайджане до города Решт в Иране (164 км) и электрификации линии Гермсар-Инче-Бурун (495 км) в Иране. Известно, что в настоящее время грузы между Астарой и Рештом перевозят на автомобильном транспорте, что сдерживает развитие маршрута.

Проект МТК — мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов протяженностью 7200 км от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи. Полноценно планируется его реализовать к 2030 году.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали сообщал, что Иран может стать транспортным хабом для импортных товаров из третьих стран в Россию.