Мадуро принял верительные грамоты у первого с 2015 года посла Аргентины

В Министерстве иностранных дел Аргентины заявили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник принял верительные грамоты у первого после почти семилетнего перерыва посла Аргентины в Каракасе Оскара Лаборде. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что дипломат вручил верительные грамоты Мадуро, что подтверждает его назначение новым послом Аргентины и знаменует восстановление двусторонних отношений на самом высоком дипломатическом уровне.

В МИД подчеркнули, что президент Венесуэлы поприветствовал назначение Лаборде и предложил Аргентине сотрудничество в энергетической сфере.

Ранее действующий президент Колумбии Иван Дуке Маркес заявил, что не позволит президенту соседней Венесуэлы Николасу Мадуро присутствовать на инаугурации нового лидера страны Густаво Петро.

Дипломатические отношения между Колумбией и Венесуэлой были разорваны в 2019 году — официальная Богота признает президентом страны Хуана Гуайдо.

Победивший на президентских выборах Густаво Петро, между тем, провел телефонные переговоры с Мадуро, обсудив возможности полного открытия границ между двумя странами. Инаугурация Петро назначена на 7 августа.