Двух министров времен Януковича заподозрили в госизмене из-за договора о флоте России в Крыму

Двоим бывшим членам правительства времен президента Виктора Януковича сообщили о подозрении в госизмене из-за подготовки Харьковских соглашений с Россией, по которым срок пребывания Черноморского флота РФ продлевался с 2017 года до 2042 года в обмен на скидку на газ. Об этом сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на Госбюро расследований.

«По материалам ГБР сообщено о подозрении в госизмене двум бывшим министрам времен Януковича за подготовку Харьковских соглашений», — говорится в заявлении. Отмечается, что подозрения касаются бывших глав МИД Константина Грищенко и Минюста Александра Лавриновича. Виновные по статье о госизмене на Украине могут получить до пятнадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Харьковские соглашения о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму были подписаны тогдашними президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем в 2010 году. После присоединения Крыма в 2014 году Россия прекратила действие всех соглашений о базировании флота на Украине, Киев продолжает считать их действующими.

Ранее сообщалось, что украинский суд разрешил ГБР начать специальное досудебное расследование в отношении бывшего премьер-министра страны Николая Азарова. Его также подозревают в государственной измене за участие в подписании Харьковских соглашений.