Резиденцию президента ФРГ не будут подсвечивать ночью ради экономии энергии

Резиденция президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера дворец Бельвю останется без подсветки в ночное время, сообщила агентству DPA представитель главы германского государства.

Решение не использовать подсветку было принято в целях экономии электроэнергии. Как отметила собеседница агентства, в условиях непростой ситуации с энергоснабжением страны дворец будут подсвечивать ночью только в особых случаях, например, во время государственных визитов.

Освещение фасада здания, как она обратила внимание, было отключено еще в мае, а подсветку наружной территории ограничили до уровня, необходимого из соображений безопасности.

Представитель президента ФРГ сообщила, что в рамках экономии энергии также рассматривается вариант отопления дворца геотермальным способом. Для этого планируется провести пробное бурение. На сегодняшний день дворец отапливается посредством централизованного теплоснабжения, кондиционера в нем нет.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия представит предложения по экономии энергии в Евросоюзе и подготовке к зиме.