На Украине рассказали о дефиците бюджета в $50 млрд к концу 2022 года

Дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне $50 млрд. Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко, передает портал «Страна.ua».

«Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около $5 млрд. А мы планировали, что это $7 млрд будет на весь год, а получили в месяц. Я бы ожидал, что к концу года у нас будет глобальный дефицит бюджета около $50 млрд. Это будет около 30-35% нашего ВВП. Это очень большой дефицит. Это проблема войны. Поэтому такой дефицит», — объяснился Устиненко.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что ущерб от разрушений инфраструктуры страны достигает $95 млрд. Он добавил, что сейчас украинский бюджет почти на 100% направлен на нужды военных и социальные выплаты.