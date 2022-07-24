Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Little Big отменили тур по России 12:02
В Турции заявили, что первая партия зерна будет вывезена с Украины... 11:58
Chery выведет на российский рынок новый суббренд Jetour 11:53
Дедушка и внучка из Бурятии утонули в Мексике при попытке перейти границу... 11:51
В Херсоне заявили, что прошедший ночью обстрел был одной из самых мощных атак... 11:47
Во Франции планируют полностью заполнить газохранилища к 1 ноября 11:46
Южная Корея хочет восстановить отношения с Россией 11:46
Gucci выпустили ароматические свечи с запахами мха и старины 11:45
Полузащитник Мозес может покинуть «Спартак» по требованию жены 11:45
British American Tobacco оценила убыток после ухода из России в 957 миллионов... 11:45
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

МИД Канады подтвердил гибель канадца на Украине

close
100%
Global Look Press

МИД Канады подтвердил гибель канадца на Украине, пишет Reuters.

«Сотрудники консульства поддерживают контакты с семьей и предоставляют консульскую помощь», — цитирует агентство сотрудника ведомства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Украине погиб один американский гражданин.

О гибели при обстреле в городе Чернигове 68-летнего гражданина США ранее писала газета New York Times со ссылкой на местные власти. По данным издания, мужчина находился там вместе со своей подругой — жительницей Украины, которая нуждалась в лечении.

14 марта телеканал Fox News сообщил, что один из его корреспондентов, предположительно Бенджамин Холл, получил ранение под Киевом во время освещения событий на Украине.

За день до этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединенных Штатов будут выяснять обстоятельства гибели на Украине другого американского журналиста, Брента Рено, чтобы определиться с реакцией на произошедшее.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть