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Конгрессмены призвали США направить военных советников на Украину

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Greg Nash/Pool/Reuters

Посетившие Киев конгрессмены США заявили, что Вашингтону следует разрешить Пентагону направить военных советников на Украину, чтобы помочь координировать поставки оружия. Об этом они сообщили Fox News.

«Единственный способ добиться контроля — направить ряд советников на Украину для оказания помощи их военным с планированием и материально-техническим обеспечением», — заявил член Палаты представителей Конгресса США Майкл Уолтц.

Член Палаты представителей Мики Шеррилл, в свою очередь, считает, что на Украине должен быть сотрудник по вопросам материально-технического обеспечения.

Ранее в США не «увидели признаков» того, что поставляемое Киеву оружие передается третьим сторонам.

В то же время представитель американского оборонного ведомства указал, что США не отслеживают использование украинцами конкретно их вооружений.

До этого Бюро экономической безопасности Украины обнаружило распродажу передаваемого Западом военной продукции и гуманитарной помощи. Отмечалось, что в связи с этими фактами ведомство возбудило около десяти уголовных дел, другие украинские ведомства также фиксируют аналогичные правонарушения.

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