Ирландия пострадала от решения Лондона депортировать мигрантов в Руанду, заявил премьер-министр

Новая миграционная политика Великобритании в отношении мигрантов, которая позволяет Лондону депортировать нелегальных переселенцев в Руанду, привела к тому, что в Ирландию прибыло больше людей. Об этом заявил премьер-министр страны Михол Мартин. Его слова приводит Daily Mail.

По словам Мартина, увеличившееся количество мигрантов создаст дополнительную нагрузку на жилищный сектор Ирландии, который уже пострадал от наплыва беженцев с Украины.

Министр окружающей среды Ирландии Имон Райан также раскритиковал инициативу британских властей, отметив, что Дублин постарается и дальше «держать двери открытыми» для всех беженцев.

«И в отличие от наших соседей, мы не согласны с подходом, при котором вы можете отправить беженца обратно в другую страну в качестве решения действительно сложной проблемы», — заявил Райан.

В середине июля Ирландия столкнулась с нехваткой мест для прибывающих украинских беженцев. До этого Шотландия вслед за Уэльсом временно приостановила прием беженцев с Украины. Это связано с нехваткой жилья для их размещения. Приостановка была сделана минимум на три месяца.