СМИ: японские политики были связаны с «Церковью Объединения», на лидера которой охотился убийца Абэ

В Японии может разгореться внутриполитический скандал из-за предполагаемых связей политиков из правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) с «Церковью Объединения», на лидера которого планировал покуситься убийца бывшего японского премьера Синдзо Абэ, Тэцуя Ямагами. Об этом пишет газета The Mainichi.

Так, Ёсиюки Иноуэ, депутат верхней палаты японского парламента от ЛДП, накануне признался, что является неофициальным членом «церкви», но не был религиозным последователем. В издании отмечают, что Иноуэ был секретарем Абэ по политическим вопросам во время его первого пребывания на посту премьер-министра.

Иноуэ рассказал в интервью для Kyodo News, что стал неофициальным членом, потому что организация одобряла его законодательные инициативы. Политик, однако, опроверг сообщения о том, что он якобы получал или делал пожертвования в пользу религиозной организации.

Кроме того, министр образования Японии Суэмацу Синсукэ также признался, что люди из «Церкви Объединения» приходили на организованные им мероприятия по сбору средств на избирательную кампанию в парламент. Политик, впрочем, заявил, что не брал от них пожертвований.

На данный момент в ЛДП решают, потребуется ли проводить внутреннее расследование по поводу возможного участия членов партии в деятельности религиозной организации.

Ранее стало известно, что 41-летний Тэцуя Ямагами, убивший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пройдет психиатрическое освидетельствование.