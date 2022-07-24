Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Собянин снизил ставку по льготным инвесткредитам и увеличил их максимальную сумму 13:05
Ученые научили ИИ открывать законы альтернативной физики 13:03
Белла Хадид превратилась в бабочку-киборга в тизере своей NFT-коллекции 13:03
МО РФ заявило о перехвате 10 снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS в Херсонской... 13:02
Свердловский ФСИН не считает сравнения их мебели с IKEA серьезным преувеличением 12:58
В Кремле не одобрили возможный запрет оппозиционных партий в Молдавии 12:55
Песков назвал разрешение Литвы на транзит грузов в Калининград «ростками... 12:55
В Карелии катер с 12-летним ребенком врезался в мост и перевернулся 12:54
Мэр Феодосии Лебедев подал в отставку после критики от главы Крыма Аксенова 12:53
Песков не стал отвечать на вопрос о контактах Путина и Шрёдера в Москве 12:52
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Лиге арабских государств заявили, что Лавров выступит с разъяснением позиции России

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит с разъяснением позиции России по украинскому кризису в Лиге арабских государств (ЛАГ), сообщает телеканал ON со ссылкой на помощника генерального секретаря Лиги Хусама Заки.

«Лавров планирует встретиться с генсеком и выступить перед арабскими постоянными представителями с разъяснением позиции его страны по украинскому кризису», — заявил Заки.

Ахмед Абу аль-Гейт занимает должность генерального секретаря ЛАГ с 2016 года, он руководил египетским внешнеполитическим ведомством с 2004 по 2011 год, до Арабской весны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир.

Египет стал первой страной в африканском турне главы МИД РФ, в рамках которого он также посетит Республику Конго, Уганду и Эфиопию. Россия и страны-партнеры из Африки работают над поэтапным сокращением доли доллара и евро во взаимной торговле.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть