МИД Украины обвинил премьера Венгрии Орбана в российской пропаганде

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о бесполезности санкций против России являются примером российской пропаганды. Об этом сообщает «РБК Украина».

«Слова о том, что санкции не пошатнули Россию, — классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны, они существенно уменьшили способность российской военной машины вести войну против Украины», — сказал он.

Он также раскритиковал высказывание Орбана о прекращении поставок оружия Украине. По словам Николенко, оружие спасает жизни украинцев.

«Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы огромные ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить», — добавил он.

Ранее Орбан заявил в ходе выступления в городе Бэиле-Тушнад в Румынии, что поставки современного вооружения Украине лишь затягивают конфликт.

Премьер Венгрии подчеркнул, что Россия заинтересована в отсутствии угрозы атаки со стороны Украины. По его мнению, конфликт может быть разрешен только путем американо-российских переговоров.

Орбан добавил, что Венгрия остается нейтральной.