Введенные Западом антироссийские санкции продемонстрировали странам Латинской Америки, что на западных партнеров полагаться нельзя, пишет Junge Welt.

В публикации говорится, что с начала спецоперации на Украине главы южноамериканских государств стали подчеркивать свой нейтралитет в этой ситуации или осуждать конфронтацию с Москвой. В качестве примера автор приводит решение отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на саммите Mercosur (торговая организация стран Южной Америки. — прим. ред.).

Автор отмечает, что в результате введения санкций против России мировой продовольственный и энергетический кризис значительно обострился, и от этого в первую очередь страдают южные страны.

«Положение с поставками на глобальном Юге не волнует Запад, фразы о «демократии» и «правах человека» не меняют ситуации. Неудивительно, что давление на присоединение к антироссийскому и, в конечном счете, антикитайскому блоку не сработало», — говорится в статье.

Более того, Бразилия и Аргентина даже расширили торговые связи с Россией вопреки санкциям. Для Аргентины следующим шагом на пути к сотрудничеству с Москвой и Пекином может стать вступление в БРИКС, что показывает, как Запад постепенно теряет влияние.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами для вступления в БРИКС.