Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Биологи обнаружили в океане 30 новых видов животных на глубине четырех... 14:15
Лавров заявил, что многие страны понимают, что доллар ненадежен 14:08
ВС России применили трофейные винтовки против украинских военных 14:08
ИБ-эксперт Морозов напомнил о необходимости снимать галку автоподключения... 14:07
РБК: «Ленфильм» констатировал невозможность импортозамещения в кинопроизводстве 14:04
В Саратовской области 10-месячная девочка съела отраву для крыс 14:02
Роспотребнадзор: переболевшие «омикроном» защищены от новых вариантов вируса 14:01
Лавров заявил, что Россия сама определяет, что хорошо для ее безопасности, а что нет 13:59
Глава Херсонской области Сальдо пообещал восстановить Антоновский мост после обстрела ВСУ 13:59
Ошибка в Windows 10 «ломает» USB-принтеры 13:58
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Junge Welt: Латинская Америка отвернулась от США из-за санкций против России

close
100%

Введенные Западом антироссийские санкции продемонстрировали странам Латинской Америки, что на западных партнеров полагаться нельзя, пишет Junge Welt.

В публикации говорится, что с начала спецоперации на Украине главы южноамериканских государств стали подчеркивать свой нейтралитет в этой ситуации или осуждать конфронтацию с Москвой. В качестве примера автор приводит решение отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на саммите Mercosur (торговая организация стран Южной Америки. — прим. ред.).

Автор отмечает, что в результате введения санкций против России мировой продовольственный и энергетический кризис значительно обострился, и от этого в первую очередь страдают южные страны.

«Положение с поставками на глобальном Юге не волнует Запад, фразы о «демократии» и «правах человека» не меняют ситуации. Неудивительно, что давление на присоединение к антироссийскому и, в конечном счете, антикитайскому блоку не сработало», — говорится в статье.

Более того, Бразилия и Аргентина даже расширили торговые связи с Россией вопреки санкциям. Для Аргентины следующим шагом на пути к сотрудничеству с Москвой и Пекином может стать вступление в БРИКС, что показывает, как Запад постепенно теряет влияние.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами для вступления в БРИКС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть