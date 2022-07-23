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Sankei: власти Японии не планируют приглашать Путина на официальные похороны Абэ в Токио

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Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Японское правительство планирует запретить президенту России Владимиру Путину приезжать на государственные похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которые состоятся 27 сентября. Об этом сообщило издание Sankei со ссылкой на правительственных чиновников, а также газета Nikkei.

В публикации Sankei уточняется, что Путин находится под персональными санкциями Японии, которые в том числе запрещают ему въезд в страну. Однако дипломатические отношения с Москвой не разорваны, поэтому российская сторона также будет уведомлена о церемонии похорон.

Кроме того, сообщается, что официальный представитель МИД Японии заявил, что в Токио не ожидают визита президента России.

Ранее Путин выразил соболезнования матери и супруге бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, который умер в результате покушения. Он заявлял, что поддерживал с Абэ регулярные контакты, в которых проявлялись прекрасные личные и профессиональные качества политика.

Накануне правительство Японии утвердило 27 сентября датой государственных похорон Синдзо Абэ.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер 8 июля после совершенного на него покушения. Нападавшим оказался 41-летний японец Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Задержанный мужчина заявил, что был «недоволен» политиком и «хотел его убить».

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