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Лиз Трасс назвала себя бунтаркой, желающей изменить управление Британией

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Henry Nicholls/Reuters

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая борется за пост премьер-министра с экс-министром финансов страны Риши Сунаком, назвала себя бунтаркой, которая хочет изменить то, как работает правительство. Соответствующее заявление она сделала в интервью газете Daily Telegraph.

«Я воспринимаю себя как бунтарку, потому что я хочу изменить вещи», — сказала 46-летний дипломат, которая проработала в британском правительстве свыше десяти лет, сменив несколько министерских должностей.

По ее словам, срочные изменения необходимы, поскольку в последние два десятилетия отсутствует мощный рост британской экономики, сейчас наблюдается «мощный глобальный постпандемийный экономический шок» и конфликт на Украине.

«Это важнейший момент для нашей страны. Продолжим ли мы жить в привычном режиме? Или мы сделаем что-то иначе, будем смелыми?» — задалась вопросами политик.

Она отметила, что желает действовать «по-другому, быть смелой», чтобы Великобритания стала «великой державой с высокими темпами роста и высокой производительностью».

Ранее политолог Константин Калачев выразил мнение, что после избрания на пост премьера Британии Трасс страна продолжит курс на укрепление военной мощи.

По его словам, Соединенное Королевство уже «привыкло к женщинам-премьерам».

Трасс и Сунак прошли в финальный тур борьбы за пост премьера. Младший министр по торговой политике Британии Пенни Мордонт получила меньше всего голосов (105) и выбыла из гонки.

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