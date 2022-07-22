Глава правящей партии Качиньский заявил, что лично решает, кто станет премьером Польши

Председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что лично решает, кто станет премьер-министром страны. Об этом он сказал в интервью изданию Polska Times.

Журналист спросил политика, на самом ли деле в PiS есть группа политиков, которые пытаются отправить в отставку действующего премьера страны Матеуша Моравецкого.

Качиньский ответил, что если бы у этой группы действительно были бы такие цели, то он сам бы поддерживал ее.

«До сих пор было так, что, однако, без моего согласия премьер-министра не удалось бы отправить в отставку», — заявил глава PiS.

Говоря о существовании такой группы политиков, он назвал это выдумкой.

Матеуш Моравецкий занимает кресло премьер-министра Польши с 2017 года, его предшественником был Беату Шидло – также член Права и справедливости.

Ранее сообщалось, что в Польше задержали местного жителя за призывы к убийству президента страны Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого.