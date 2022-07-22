FT: призыв ЕК сократить потребление газа на 15% приводит к ослаблению единства в ЕС

Призыв Еврокомиссии к странам Евросоюза сократить потребление газа на 15% в период с августа 2022 по март 2023 года приведет к ослаблению единства среди стран-членов объединения, пишет британская газета Financial Times.

Издание приводит слова экспертов парижского Института Жака Делора, которые обратили внимание, что некоторые государства сообщества уже заявили, что не согласны с планом ЕК.

В частности, так высказались представители близкого к правительству Венгрии политологического центра Szazadveg Alapitvany (Фонд «Конец столетия»). Согласно их позиции, предложение Брюсселя «нарушает основополагающие законы сообщества».

С планом ЕК также не согласились Португалия и Испания, отметив, что не могут согласиться пойти на жертвы, когда их мнения даже не спрашивали. Опасения по поводу предложения ЕК выразила даже Франция. По словам министра энергетического перехода республики Аньес Панье-Рюнаше, Брюсселю следует согласовывать свои планы с государствами сообщества, прежде чем ставить одинаковые для всех цели.

Ранее в Британии заявили о возмущении населения из-за размера инфляции.