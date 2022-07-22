Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Княгиня Монако Шарлен посетила дом престарелых в платье за 315 тыс. рублей 15:13
Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ограничений по COVID-19 15:11
Роспотребнадзор сообщил о семи случаях заражения подвариантом COVID-19 «кентавр» 15:10
Зоологи сняли на видео громко «кричащих» скатов 15:10
В Турции скончались 50 российских туристов за полгода 15:09
Bloomberg: экспорт Украины вырос до 30% от уровня, который был до спецоперации 15:08
Психолог Хадарцева рассказала, в каком возрасте нужно съезжать от родителей 15:05
В правительстве Германии назвали поездку Шредера в Россию «личным... 15:03
В Кабмине ФРГ утверждают, что технических проблем для поставки турбины Siemens... 15:02
Профессор-коммунистка, предлагавшая сохранить маски навсегда, стала советником ВОЗ 15:02
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В парламенте Приднестровья объяснили заявление местного МИД о присоединении к России

Депутат ПМР объяснил стремление к присоединению к Росиии «недружественными высказываниями» Кишинева

close
100%
ИА «Новости Приднестровья»

Заявления приднестровского МИД о независимости и присоединении к РФ вызваны недружественными высказываниями со стороны Молдавии, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

«Как мне представляется, заявление МИД прозвучало в связи с более недружественными высказываниями со стороны кишинёвских политиков. Россия, как и ранее, рассматривается нами как гарант безопасности. Однако присоединению должна предшествовать приднестровская независимость, иначе об интеграции с юридической точки зрения говорить будет проблематично», — рассказал Сафонов.

По словам депутата, желание приднестровских властей обрести независимость также связано с тем, что отношения между Тирасполем и Кишиневом последовательно ухудшаются, особенно в торгово-экономической плоскости.

«Думаю, что само заявление сделано на упреждение нехороших событий, которые могли бы развернуться. Несмотря на дипломатические усилия Тирасполя, сохраняется экономическая блокада. Сертификаты на работу ведущих предприятий выдаются на очень короткое время. Сохраняется недопущение в Приднестровье фур с лекарствами. Только одна прибыла за последнее время, остальные простаивают на таможне. Это не назовёшь добрососедскими отношениями», — сказал Сафонов.

Ранее представитель Приднестровской молдавской республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), сопредседатель ОКК Олег Беляков заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что пока в Приднестровье действует миротворческая миссия, жители могут рассчитывать на поддержание безопасности в регионе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть