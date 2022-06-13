Bloomberg: США тайно призывают компании покупать больше российских удобрений

Руководство США тайно призывает сельскохозяйственные и транспортные компании покупать и перевозить больше российских удобрений из-за того, что страхи перед санкциями привели к резкому сокращению поставок и стремительному росту мировых цен на продовольствие. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, несмотря на то, что США и Евросоюз ввели исключения в свои ограничения, позволяющие закупать удобрения в России, многие транспортные, страховые компании и банки воздерживаются от торговли из опасения, что они могут случайно нарушить правила.

«Чиновники США, удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении, стараясь найти способы нарастить [поставки удобрений из РФ]», — отмечает агентство.

В статье подчеркнули, что действия США являются частью обширных и сложных переговоров при участии ООН, направленных на увеличение поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и с Украины.

В агентстве пояснили, что эти усилия демонстрируют, с каким вызовом столкнулись США и их союзники, стремясь усилить давление на руководство России и в тот же момент снизить ущерб мировой экономике от поставок товаров из России, в том числе природного газа, нефти, удобрений и зерна.

Ранее в Британии закрылся крупнейший завод по производству удобрений из-за цен на газ.