Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36
50-летняя женщина решила выносить ребенка для собственной дочери 09:30
В Японии выступили за усиление санкций против России 09:19
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15
Майгуров — о настроении биатлонистов сборной России: не все супероптимистичны 09:14
Клишас анонсировал рассмотрение поправок в УК о наказании за исполнение... 09:00
Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте» 08:55
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ 08:53
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40

Мединский рассказал о ходе подготовки договора между Россией и Украиной

Мединский: проект договора для вынесения на встречу Путина и Зеленского еще не готов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Помощник президента РФ и глава российской делегации на российско-украинских переговорах Владимир Мединский заявил, что проект договора еще не готов для вынесения на встречу президентов России и Украины, но украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, стороны согласовали вопросы нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины, запрета на иностранные военные базы, отказа от размещения иностранных войск и любых наступательных ударных ракетных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения, проведения учений с участием иностранных войск только с разрешения государств-гарантов, включая Россию, а также создания системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины.

«В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах — к большому сожалению оптимизма Арахамии (главы украинской делегации) не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне представляется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне», — сказал Мединский.

Предыдущий раунд переговоров между российской и украинской сторонами состоялся в очном формате 29 марта в Стамбуле. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. По итогам встречи Мединский назвал продуктивными прошедшие переговоры.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть