В Эссене освистали Шольца во время выступления

Собравшиеся жители города Эссен в Германии освистали выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца, призывая его «уйти». Видео с места событий опубликовал телеканал RT.

На кадрах видно, что собравшиеся выражают свистом свое недовольство политиком, выкрикивая, что «Шольц должен уйти!».

Инфляция в зоне евро в марте достигла нового максимального рекорда в 7,5% в годовом исчислении, увеличившись по сравнению с мартом 2021 года почти в 6 раз (1,3%). В феврале 2022 года этот показатель был на уровне 5,9%.

Газета Die Zeit со ссылкой на исследование Немецкого института экономических исследований пишет, что в случае отказа от энергоресурсов из России экономику Германии ждет скачок инфляции и длительная рецессия. В исследовании говорится, что эмбарго на российские нефть и газ приведет к скачку инфляции в Германии на 2,3%.

Spiegel, ссылаясь на данные Института экономических исследований, сообщает, что больше половины немецких компаний собираются повысить цены на продукцию, причем в некоторых секторах эта доля достигает 94%. По словам эксперта Тимо Вольмершаузера, инфляция в Германии в скором времени выйдет далеко за пределы 5%. Причем последний раз такие проблемы были более 40 лет назад.