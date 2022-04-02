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Евросоюз готовит новый пакет санкций в отношении России

Еврокомиссар Джентилони: ЕС готовит новые санкции против РФ, они не коснутся энергосектора

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Virginia Mayo/AP

Европейский союз готовит новый пакет санкций в отношении России. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в ходе выступления на форуме «Амброзетти», передает ТАСС.

По его словам, новые ограничения не коснутся энергетического сектора.

Он добавил, что сейчас идет работа над тем, чтобы ограничить возможности обходить эти санкции.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в отношении России необходимо ввести новый пакет санкций, содержимое которого определят «в ближайшие дни».

Также газета The Wall Street Journal писала о планах ЕС ужесточить принятые в отношении РФ санкции, в частности рассматривается возможность ограничений против российских банков, криптовалюты и семей бизнесменов.

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Санкции против России
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