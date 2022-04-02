Власти Гондураса конфискуют имущество экс-президента страны, которого решено выдать США

В Генеральной прокуратуре Гондураса заявили, что правительство страны приняло решение о конфискации собственности экс-президента Хуана Орландо Эрнандеса, которого было решено экстрадировать в США, где его обвиняют в участии в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме имущества также была изъята недвижимость, коммерческие компании и финансовые продукты, связанные с семьей экс-президента Гондураса, для возможного лишения права собственности на активы незаконного происхождения.

Конфискации подлежат по меньшей мере 33 объекта недвижимости, восемь компаний и 16 транспортных средств.

Ранее суд в Гондурасе одобрил выдачу бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса США. Слушание по делу продлилось свыше 10 часов.

Суд начался после того, как 15 февраля Эрнандес был задержан в столице страны Тегусигальпе.

14 февраля власти Гондураса получили от США запрос на экстрадицию политика, срок полномочий которого истек в конце января. США считают, что Эрнандес причастен к перевозке на территорию страны большого объема кокаина.