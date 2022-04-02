Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Японии выступили за усиление санкций против России 09:19
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15
Майгуров — о настроении биатлонистов сборной России: не все супероптимистичны 09:14
Клишас анонсировал рассмотрение поправок в УК о наказании за исполнение... 09:00
Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте» 08:55
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ 08:53
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России через месяц 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со сборной Италии 08:13

Власти Гондураса конфискуют имущество экс-президента страны, которого решено выдать США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jorge Cabrera/Reuters

В Генеральной прокуратуре Гондураса заявили, что правительство страны приняло решение о конфискации собственности экс-президента Хуана Орландо Эрнандеса, которого было решено экстрадировать в США, где его обвиняют в участии в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме имущества также была изъята недвижимость, коммерческие компании и финансовые продукты, связанные с семьей экс-президента Гондураса, для возможного лишения права собственности на активы незаконного происхождения.

Конфискации подлежат по меньшей мере 33 объекта недвижимости, восемь компаний и 16 транспортных средств.

Ранее суд в Гондурасе одобрил выдачу бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса США. Слушание по делу продлилось свыше 10 часов.

Суд начался после того, как 15 февраля Эрнандес был задержан в столице страны Тегусигальпе.

14 февраля власти Гондураса получили от США запрос на экстрадицию политика, срок полномочий которого истек в конце января. США считают, что Эрнандес причастен к перевозке на территорию страны большого объема кокаина.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть