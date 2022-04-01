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Псаки ответила на информацию о своем уходе с поста пресс-секретаря Белого дома

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга не стала подтверждать информацию о том, что она планирует уйти на телевидение, передает РИА «Новости».

Она в пятницу, 1 апреля, снова появилась в пресс-зал Белого дома после того, как почти две недели находилась на изоляции из-за коронавируса.

«Я сосредоточена на том, чтобы работать на президента, отвечать на ваши вопросы, какими бы сложными они ни были, сколько угодно раз. Я надеюсь, я соответствую своим представлениям о честном отношении и точности», — сказала Псаки журналистам.

Они попросили ее подтвердить информацию о том, что в мае она станет работать на одном из крупнейших новостных каналов.

«Мне нечего подтвердить о сроках моей государственной службы или о рассмотрении следующих планов. Я рада стоять перед всеми вами сегодня, время в подвале на карантине от моей семьи ощущалось бесконечным», — ответила пресс-секретарь.

Также журналисты поинтересовались у Псаки, считает ли она этичным продолжать работу на госслужбе, пока проводятся переговоры со СМИ.

«Что касается всех будущих нанимателей, я соблюдаю все требования этики и более. Предпринимаю шаги, чтобы принимать только должные решения», — указала представитель Белого дома.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, она вновь заверила, что ей нечего сообщить о переговорах или своих дальнейших планах.

«Когда бы я ни ушла из Белого дома, первое, что я сделаю — высплюсь, проведу время с детьми, которые — моя главная аудитория», — отметила Псаки.

Ранее издание Axios написало, что Псаки в ближайшее время собирается покинуть свою должность и перейти на работу на телеканал MSNBC.

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