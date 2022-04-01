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Axios: Псаки планирует покинуть должность пресс-секретаря Белого дома

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Jonathan Ernst/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ближайшее время планирует покинуть свою должность и перейти на работу на телеканал MSNBC, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на издание Axios.

Источники издания сообщили, что Псаки ведет переговоры с телеканалом и может начать работу уже в мае. Также отмечается, что она общается с представителями Белого дома по поводу своего ухода.

По информации портала, работники пресс-службы Белого дома после ухода с должности часто уходят на телевидение.

Джен Псаки является бывшим комментатором CNN. Она занимала должность директора по коммуникациям Белого дома с 2009 по 2011 год и с 2015 по 2017 год. С 2013 по 2015 год была официальным представителем Государственного департамента США. В ноябре 2020 года была назначена избранным президентом Джозефом Байденом пресс-секретарем Белого дома.

Ранее Псаки сказала, что Вашингтон рассчитывает на то, что введенные в отношении России санкции изменят планы Москвы и остановят конфликт на Украине.

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