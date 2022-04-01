CNN: США и их союзники вряд ли предложат Украине затребованные гарантии безопасности

Сейчас крайне маловероятно, что США и их союзники предложат Украине юридически оформленные гарантии безопасности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

«Маловероятно, отметили они (американские, украинские и западные должностные лица), что США и их союзники в итоге предложат Украине те юридически оформленные меры защиты, которые она запросила», — объяснил телеканал.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что Москва выступает за возможность предоставления РФ, Европе, а также Украине гарантий безопасности.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция готова изучить возможность стать гарантом безопасности Украины в случае принятия ею нейтрального статуса.

Премьер Канады Джастин Трюдо сообщал, что 28 марта побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, стороны обсуждали вопросы гарантий безопасности Украины со стороны ряда государств