Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Японии выступили за усиление санкций против России 09:19
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15
Майгуров — о настроении биатлонистов сборной России: не все супероптимистичны 09:14
Клишас анонсировал рассмотрение поправок в УК о наказании за исполнение... 09:00
Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте» 08:55
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ 08:53
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России через месяц 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со сборной Италии 08:13

CNN: США и их союзники вряд ли предложат Украине затребованные гарантии безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Henry Nicholls/Reuters

Сейчас крайне маловероятно, что США и их союзники предложат Украине юридически оформленные гарантии безопасности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

«Маловероятно, отметили они (американские, украинские и западные должностные лица), что США и их союзники в итоге предложат Украине те юридически оформленные меры защиты, которые она запросила», — объяснил телеканал.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что Москва выступает за возможность предоставления РФ, Европе, а также Украине гарантий безопасности.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция готова изучить возможность стать гарантом безопасности Украины в случае принятия ею нейтрального статуса.

Премьер Канады Джастин Трюдо сообщал, что 28 марта побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, стороны обсуждали вопросы гарантий безопасности Украины со стороны ряда государств

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть