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В Белом доме оценили вероятность переговоров Путина и Байдена

Белый дом: планов подготовки разговора Байдена и Путина нет

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Михаил Метцель/РИА «Новости»/Reuters

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока не планируются. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

«Сейчас нет. Мы ясно дали понять, что возвращение к дипломатии на этом уровне требует серьезной демонстрации со стороны России значительной деэскалации», — сказала она.

По ее словам, в администрации президента пока не наблюдают деэскалации конфликта.

Ранее Бедингфилд заявила, что власти США внесут в санкционные списки еще 120 организаций из России и Белоруссии.

По ее словам, санкции будут направлены на ухудшение позиций российского оборонного, аэрокосмического и морского секторов.

До этого министерство финансов США вынесло определение о возможности применения санкций к физическим и юридическим лицам, связанным с «аэрокосмическим, морским и электронным секторами» экономики России.

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