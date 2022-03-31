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Глава Северной Осетии заявил, что осетины являются единым народом

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на фоне намерения Южной Осетии предпринять шаги по вхождению в состав России написал в своем Telegram-канале, что осетины никогда не теряли связи друг с другом, оставаясь единым народом с единой культурой, языком и традициями.

Он отметил, что в различные исторические периоды политики принимали разные решения, менявшие контуры административных или государственных границ. Но это никогда не влияло на единство осетин и их желание быть «единой семьей».

«Собственно, мы так и живем: работаем во Владикавказе, а дом – в Цхинвале, на выходные – туда, или наоборот. Там на юге могилы наших предков, наши архитектурные и культурные памятники, фамильные башни. Мы единый народ и никогда не были разделены духовно и ментально», — написал Меняйло.

Ранее президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что страна в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ. Он подчеркнул, что республика намерена объединиться с Северной Осетией в случае присоединения к РФ.

В Госдуме РФ предположили, что референдум пройдет в мае-июне.

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