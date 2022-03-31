Лидер оппозиции Абхазии высказался за присоединение к Союзному государству

Пока Абхазия не планирует вступать в состав Российской Федерации, но республика должна стремиться к присоединению к Союзному государству РФ и Белоруссии. Такое мнение «Газете.Ru» высказал лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба.

«Вопрос вступления Абхазии в Российскую Федерацию на повестке не стоит. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе Абхазия должна стремиться к присоединению к договору «О создании союзного государства» между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 1999 года. Тем более, что по многим целям, указанным во второй статье этого договора, Россия с Абхазией добилась куда большей динамики и продвижения, нежели с Республикой Беларусь», — сказал Ардзинба.

Политик отметил, что пока Сухум исходит из целей союзнического договора Абхазии и России от 2014 года, согласно которому стороны договорились строить партнерство на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности.

Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств после их вооруженного конфликта с Грузией.

Ранее спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия также говорил, что вопрос о вхождении Абхазии в состав России не стоит на повестке дня. При этом он добавил, что Россия — стратегический партнер Абхазии, «родное и близкое государство».