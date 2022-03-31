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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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В Совфеде назвали сроки референдума о вхождении Южной Осетии в Россию

Сенатор Цеков: референдум о вхождении Южной Осетии в РФ пройдет после спецоперации на Украине

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РИА Новости

Предложение о референдуме в Южной Осетии и ее присоединении к Российской Федерации будет реализовано по завершении специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает РИА «Новости».

Политик выразил уверенность в том, что народ Южной Осетии проголосует на вхождение в состав РФ.

«И я думаю, что в той ситуации, которая складывается сегодня, это своевременно. Сегодня поведение американцев, Запада, их наплевательское отношение ко всем нормам и правилам дает нам возможность решить множество проблем, в том числе, в части поддержки Южной Осетии», — сказал Цеков.

Накануне президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что страна в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ. Он подчеркнул, что республика намерена объединиться с Северной Осетией в случае присоединения к РФ.

В свою очередь пресс-секретарь Бибилова уточнила, что референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится после президентских выборов, которые пройдут 10 апреля.

В Госдуме РФ предположили, что референдум пройдет в мае-июне.

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