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Эрдоган заявил, что Азербайджан в Нагорном Карабахе отражал нападение

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Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия вооруженных сил Азербайджана на территории Нагорного Карабаха несли оборонительный характер и не нарушали трехсторонних соглашений, передает ТАСС, ссылаясь на телеканал CNN.

«Азербайджан полностью соблюдает положения трехстороннего соглашения [между Россией, Арменией и Азербайджаном]. Следовательно, нарушения со стороны Азербайджана нет. Поскольку имело место нападение на Азербайджан, был и оборонительный ответ», — заявил Эрдоган.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

8 марта произошел взрыв на трубопроводе, который снабжал часть Карабаха газом из Армении, — тысячи людей остались без теплоснабжения.

22 марта Министерство иностранных дел Армении сообщило, что Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, из-за чего население региона столкнулось с гуманитарным кризисом. В тексте ведомства отмечается, что 120 тыс. жителей региона лишились необходимого газоснабжения в условиях небывалых холодов и снегопада.

26 марта Совбез Нагорно-Карабахской республики направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой увеличить число российских миротворцев в регионе. До этого Путин дважды — 24 и 25 марта — созванивался с армянским премьером Николом Пашиняном.

В этот же день в Нагорном Карабахе было введено военное положение. Россия обратилась к Азербайджану с призывом отвести войска.

27 марта Минобороны РФ сообщило об отводе вооруженных сил Азербайджана после переговоров.

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Обострение ситуации в Нагорном Карабахе
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